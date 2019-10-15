15.10.2019
16:40
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Культура & Образование

Приглашаем на новый музыкальный проект «Кемус ааттар»!

24 октября с 19:00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…». Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов.  Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители  услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой. На вечере примут участие:

•         Т.Попова

•         Андреана 

•         Сахая

•         Варя Аманатова

•         А.Готовцева

•         Надина Эльпис

•         К.Степанов

•         А.Горохов

•         Эрчим

•         Айгылаан

Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada

Телефон: 744-330.

Фото: Театр Эстрады.
Источник: Театр Эстрады.
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