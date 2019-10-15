Приглашаем на новый музыкальный проект «Кемус ааттар»!

24 октября с 19:00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…». Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.

Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой. На вечере примут участие:

• Т.Попова

• Андреана

• Сахая

• Варя Аманатова

• А.Готовцева

• Надина Эльпис

• К.Степанов

• А.Горохов

• Эрчим

• Айгылаан

Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada

Телефон: 744-330.