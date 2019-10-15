Приглашаем на новый музыкальный проект «Кемус ааттар»!
24 октября с 19:00 театр эстрады РС(Я) приглашает гостей на новый музыкальный проект, посвященный ветеранам сцены, легендам эстрадного искусства Якутии «Кемус ааттар…». Автор и ведущий проекта заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов. Мы все вместе вспомним наших любимых артистов, окунемся в атмосферу былых времен, когда наши легенды блистали на сцене и дарили нам свои прекрасные песни. Зрители услышат песни легендарных певцов в исполнении нынешних артистов театра эстрады.
Первый вечер будет посвящен заслуженной артистке Якутии, ветерану театра эстрады, блистательной якутяночке Наталье Трапезниковой. На вечере примут участие:
• Т.Попова
• Андреана
• Сахая
• Варя Аманатова
• А.Готовцева
• Надина Эльпис
• К.Степанов
• А.Горохов
• Эрчим
• Айгылаан
Не пропустите премьеру проекта и следите за анонсами на странице театра эстрады @sakhaestrada
Телефон: 744-330.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82