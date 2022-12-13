13.12.2022
11:38
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Праздники

Приглашаем на новогоднюю ярмарку-продажу

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 16-17-18  декабря приглашает на выставку-продажу «Новогодний подарок».

Будут представлены:

Мыло ручной работы 

Украшения 

Сладости и угощения

Елочные и детские игрушки 

Вязаные вещи

Органическая косметика

Якутская посуда 

Предметы декора 

Изделия из дерева, кожи, фоамирана, глины, лоскутное шитье и многое другое.

Море подарков в одном месте. 

Телефоны для справок и сотрудничества: 8(914)1044627

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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