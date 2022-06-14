14.06.2022
10:54
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Культура
Якутян приглашают на моноспектакль «Портреты якутских женщин»
15 июня «Портреты якутских женщин»: моноспектакль с комментариями режиссера
Приглашаем на театральный вечер выставки-инсталляции «Өксөкү» к 145-летию А.Е.Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй.
Этот вечер будет посвящен моноспектаклю Театра олонхо «Портреты якутских женщин» по одноименной поэме А.Е.Кулаковского. Это будет совершенно новый формат для Якутска – сцены спектакля в исполнении актрисы Елены Марковой с комментариями режиссера Романа Дорофеева в диалоге со зрителем.
Постановка «Портреты якутских женщин» — победитель театрального фестиваля «Желанный голубой берег-2019» в номинации «Лучший спектакль».
Ждем Вас 15 июня к 18.30 в Центре культуры и современного искусства им.Ю.Гагарина. Конт.тел.: 8(914) 303-24-73, @kulakovskii1877.
Источник: Татьяна Павлова
#«Өксөкү» к 145-летию А.Е.Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй.#«Портреты якутских женщин»#моноспектакль#республика саха (якутия)#Якутия
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