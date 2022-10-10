Приглашаем на мастер-класс по резьбе по кости

Творческая встреча с художником-косторезом Романом Петровым.

15 октября 2022 г. в 14.00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на творческую встречу и мастер-класс по резьбе по кости с художником-косторезом Романом Петровым в рамках выставочного проекта «Нетающий снег. Чукотка/Якутия», посвященного косторезному искусству народов Чукотки и Якутии.

Отличник образования РС(Я), педагог по изобразительному искусству и мастер декоративно-прикладного направления, преподаватель Намского педагогического колледжа им. Е.И. Винокурова, обладатель дипломов международных, российских и региональных художественных выставок и конкурсов Роман Христофорович Петров – потомственный художник-косторез. Его отец Христофор Данилович Петров-Абытай известный мастер-анималист, занимается резьбой по кости и дереву, живет и работает в поселке Черский Нижнеколымского улуса.

Роман Петров вырезает из рога и бивня мамонта традиционные устойчивые образы по мотивам колымского севера, передавая в компактных одно-двух фигурных композициях дух и атмосферу места, где родился и вырос.

На творческой встрече у посетителей будет возможность узнать о многогранной деятельности художника и педагога. Роман Христофорович проведет уникальный мастер-класс, на котором каждый участник сможет вырезать собственный амулет из кости, который станет личным оберегом, приносящим владельцу удачу в делах и личной жизни. Предмет, выполненный своими руками, будет пропитан вашей энергетикой, благодаря чему его эффективность увеличится. Ждем вас в нашем музее!

Дата и время: 15 октября 2022 г. Начало в 14.00 ч.

Место проведения: Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия), Кирова, 9.

Стоимость творческой встречи и мастер-класса (материалы предоставляются): 1 200 руб./чел. Количество мест ограничено. Справки и предварительная запись: 8 (4112) 33-52-79. Купить билет по Пушкинской карте: https://vmuzey.com/event/master-klass-po-rezbe-po-kosti-ot-romana-petrova

Вход на выставку: для взрослых – 300 руб./чел; для лиц, не достигших 18 лет – 150; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 200 руб./чел., для пенсионеров – 200 руб./чел., многодетным семьям – 100 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов). Купить билет по Пушкинской карте: https://vmuzey.com/event/vystavka-netayushchiy-sneg-chukotka-yakutiya