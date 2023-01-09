Приглашаем на концерт «Музыка великих. Чайковский»

Концерт «Музыка великих. Чайковский»

В рамках X Рождественского фестиваля искусств Филармония Якутии приглашает на концерт Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением дирижёра Павла Васьковского.

Концертная программа посвящена творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Впервые в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая баллада «Воевода».

Симфония № 1 «Зимние грёзы» откроет для слушателей удивительную возможность прочувствовать всю красоту бескрайних северных пейзажей, а необычайно популярный цикл «Времена года» Зима: «Святки. Декабрь», «У камелька. Январь» и «Масленица. Февраль» позволят погрузится в рождественскую атмосферу, предаться мечтам и ощутить веселое и озорное приближение весны.

Ждем вас 14 января в 17:00 в Концертном зале Детской школы искусств №1 г. Якутска

Стоимость билетов 350 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.

Вы можете купить билеты на сайте филармонии в любое удобное для вас время — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s232



