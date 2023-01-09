Приглашаем на концерт «Музыка великих. Чайковский»
Концерт «Музыка великих. Чайковский»
В рамках X Рождественского фестиваля искусств Филармония Якутии приглашает на концерт Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением дирижёра Павла Васьковского.
Концертная программа посвящена творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Впервые в исполнении оркестра прозвучит Симфоническая баллада «Воевода».
Симфония № 1 «Зимние грёзы» откроет для слушателей удивительную возможность прочувствовать всю красоту бескрайних северных пейзажей, а необычайно популярный цикл «Времена года» Зима: «Святки. Декабрь», «У камелька. Январь» и «Масленица. Февраль» позволят погрузится в рождественскую атмосферу, предаться мечтам и ощутить веселое и озорное приближение весны.
Ждем вас 14 января в 17:00 в Концертном зале Детской школы искусств №1 г. Якутска
Стоимость билетов 350 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; Тел.:8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.
ул. Орджоникидзе, 31, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. 8 (4112) 40-21-96.
Вы можете купить билеты на сайте филармонии в любое удобное для вас время — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s232
+7 (999) 174-67-82
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