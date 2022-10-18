Приглашаем на фестиваль профессий

Практикоорентированная профориентация. С 18-22 октября свыше 800 школьников республики посетят «Фестиваль профессий» федерального проекта «Билет в будущее»

В мире постоянно возникают новые профессии и исчезают те, что уже не нужны. ⠀Кто мог пять–десять лет назад предположить, что на рынке труда появятся специалисты по искусственному интеллекту и альтернативным источникам энергии или инженеры-генетики? А сегодня работодатели уже ждут их на своих рабочих местах.

Чтобы подросток понимал, что он хочет делать, когда закончит школу, и не терял ценные годы жизни, меняя одну профессию на другую, важно уже сейчас активно искать себя, узнавать о профессиях и пробовать их на практике.

В этих целях в 2018 году в стране запустили масштабный профориентационный проект «Билет в будущее».

Его цель — помочь школьникам 6-11 классов в выборе будущей профессии и образования, научить ребят осознанно принимать решения.

Вот уже пятый год в проекте участвуют лучшие педагоги, психологи, профориентологи и работодатели страны. Они помогают каждому ребенку найти свою индивидуальную профессиональную траекторию и начать развиваться в профессии.

Республика Саха (Якутия) с самого начала является активным участников проекта. За эти годы свыше 15 тысяч школьников региона прошли комплекс мероприятий профессиональной ориентации: профориентационную онлайн диагностику, побывали на профессиональных пробах, примерили на себя множество самых разных профессий, послушали профориентационные уроки и посетили интерактивные занятия от педагогов-навигаторов и стали участниками мультимедийной выставки «Лаборатория будущего». А педагоги региона повысили свои профессиональные компетенции и получили рекомендации и инструменты для практической работы с детьми.

Впервые в Якутии с 18-22 октября на площадке исторического парка «Россия – Моя история» пройдет ключевое событие проекта — «Фестиваль профессий», посвященное празднованию 100-летия создания Якутской АССР. Фестиваль профессий – это уникальная региональная профориентационная площадка, объединяющая три столетия вместе.

В течение пяти дней свыше 800 школьников Якутии ознакомятся с разнообразным миром профессий в экспозиционном, мультимедийном и практикоориентированном формате.⠀

Сегодня, 18 октября, в историческом парке стартовал первый день фестиваля. Первая часть фестиваля включает выставку, посвященную профессиональному образованию в Якутии. Здесь ребята окунулись в историю и ознакомились с этапами развития системы профессионального образования Якутии и узнали тонкости первых профессий. ⠀ Главная идея заключается в том, чтобы показать ребятам как изменился мир профессий за 100 лет и как он продолжает развиваться.

Вторая часть фестиваля включает практические активности. Ребята прошли профессиональную пробу и примерили профессии по четырём средам: креативная среда, здоровая среда, индустриальная среда и цифровая среда.

Наставниками в профессиональных пробах выступили специалисты профессиональных образовательных организаций и ведущих предприятий республики, среди них: ГБПОУ РС(Я) «Якутский Медицинский колледж», ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж», АО «Полиметалл» и Кинокомпания «Сахафильм».

Все площадки фестиваля вызвали большой интерес у ребят. На ученика 9 «а» класса МОБУ «СОШ N1», Ноговицына Константина наибольшее впечатление произвела площадка «Креативная среда», где он пробовал себя в профессии сценариста под наставничеством известного якутского режиссёра и продюсера Любовь Борисовой. ⠀

«Мне очень понравилась профессия сценариста, потому что это сложная, но в то же время очень интересная профессия. Во время профессиональной пробы мы попробовали сами написать сценарий, состоящий из трёх актов: начало, основное действие, то есть кульминация и конец.

Я после школы собираюсь поступить на экономиста, но после сегодняшней профпробы мне приглянулась профессия сценариста», — отметил Константин.

«Мне понравилась площадка, где нам показали короткие фильмы про интересные профессии. Я точно не определилась с будущей профессией, но скорее выберу творческую специальность. К примеру, художник или фотограф. Сегодня я узнала много интересного и с удовольствием провела время», — поделилась Ксения Синица, 9 «а» класс, МОБУ «СОШ N1».

Завтра, 19 октября, в историческом парке «Россия-моя история» состоится торжественное открытие Фестиваля профессий и работа пленарной совещании «Профориентация в диалоге настоящего и будущего», с участием управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Ивана Владимировича Есина, исполнительного директора Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Кирилла Геннадьевича Кузнецова, заместителя управляющего директора Фонда Гуманитарных Проектов Лилии Анатольевны Зиборовой и регионального координатора проекта «Билет в будущее» Владиславы Денисовны Солдатовой.

Фестиваль профессий «Билет в будущее» проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Его основная задача – помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

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