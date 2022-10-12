12.10.2022
15:33
101

Культура

Приглашаем на чудесную симфоническую сказку

Симфоническая сказка «Петя и Волк».

Филармония Якутии приглашает на концерт цикла «Музыкальная энциклопедия» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех».

Симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Максима Ноговицина представит симфоническую сказку «Петя и волк».

Сказку читает отличник культуры РС(Я) Дмитрий Никифоров-Келлер.

Героев сказки изображают инструменты оркестра, которые знакомят юных слушателей с каждой группой симфонического оркестра.

Ждем вас 19 октября в 15:00 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска.

Стоимость билета 200 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru

https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s212


Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх