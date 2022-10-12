Культура
Приглашаем на чудесную симфоническую сказку
Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Филармония Якутии приглашает на концерт цикла «Музыкальная энциклопедия» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех».
Симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Максима Ноговицина представит симфоническую сказку «Петя и волк».
Сказку читает отличник культуры РС(Я) Дмитрий Никифоров-Келлер.
Героев сказки изображают инструменты оркестра, которые знакомят юных слушателей с каждой группой симфонического оркестра.
Ждем вас 19 октября в 15:00 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска.
Стоимость билета 200 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35.
Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru
https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s212
+7 (999) 174-67-82
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