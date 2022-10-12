Приглашаем на чудесную симфоническую сказку

Симфоническая сказка «Петя и Волк». Филармония Якутии приглашает на концерт цикла «Музыкальная энциклопедия» в рамках республиканского проекта «Музыка для всех». Симфонический оркестр Symphonica ARTica под управлением Максима Ноговицина представит симфоническую сказку «Петя и волк». Сказку читает отличник культуры РС(Я) Дмитрий Никифоров-Келлер. Героев сказки изображают инструменты оркестра, которые знакомят юных слушателей с каждой группой симфонического оркестра. Ждем вас 19 октября в 15:00 в зале Детской школы искусств № 1 г. Якутска. Стоимость билета 200 руб. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35. Онлайн продажи на сайте филармонии filarmony.ru https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s212



Фото: пресс-службы Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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