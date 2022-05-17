Приглашаем на Большое родительское собрание!

По инициативе родительского сообщества 19 мая проводится масштабное мероприятие под названием Большое родительское собрание. Организаторами выступили Общественная палата Якутии совместно с Министерством образования и науки РС(Я). Тема обозначена так: «Формирование социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе».

Мероприятие состоится 19 мая 2022 года с 15.00 до 18.00 часов в очно-заочном формате.

На повестке следующие вопросы: пути формирования социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе, выработка предложений и рекомендаций с участием представителей сферы образования и родительского сообщества, представляющих муниципальные районы Республики Саха (Якутия).

Экспертами Большого родительского собрания выступят:

МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна, президент ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», академик РАО, доктор педагогических наук, кандидат психологических наук;

ГАБЫШЕВА Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций;

ПЕТРОВА Мария Петровна, начальник Управления образования ОА «город Якутск»;

СЕМЕНОВ Юрий Иванович, руководитель научно-образовательного центра ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»;

АЛЕКСЕЕВА Галина Ивановна, первый заместитель директора Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского II, доктор педагогических наук;

ИЛЛАРИОНОВ Степан Романович, заведующий кафедрой профессионального воспитания и социальной активности молодежи Института развития профессионального образования;

ГАБЫШЕВ Дмитрий Михайлович, заместитель главы по социальным вопросам Верхоянского района;

МАРТЫНОВА Елизавета Анатольевна, заместитель главы по социальным вопросам Хангаласского улуса.

Онлайн-трансляция мероприятия будет проходить по ссылке: https://youtu.be/7L8bDa2LFxY

Контактное лицо, ответственное за организацию мероприятия, – Контоева Раиса Александровна, моб. тел. +7 (962) 730-20-75.