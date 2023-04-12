Приглашаем к участию в фестивале-конкурсе «Во славу Отчизны»

25 апреля в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится Первый республиканский патриотический фестиваль-конкурс «Во славу Отчизны».

Организаторы: Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

Приглашаем к участию отдельных исполнителей, малые формы (дуэты, трио), самодеятельные коллективы, клубные формирования и ансамбли (со званиями образцовый, заслуженный, народный).

Номинации:

«Вокал»

«Хореография»

«Устное народное творчество»

«Театральное творчество»

«Агитбригада»

Требования к выступлению: принимаются военно-патриотические номера с героической тематикой, направленные на поднятие боевого духа, чувства патриотизма, прославление родного края.

— Солисты, дуэты представляют на конкурс одно произведение, хронометраж 3,5 мин. — Ансамбли, хоры – одно произведение в одной номинации продолжительностью не более 6 минут.

— Театральные коллективы, Агитбригады — хронометраж не более 20 минут.

Возрастные категории:

I категория: детские сады;

II категория: 1-5 классы;

III категория: 6-11 классы;

IV категория: 18 — 35 лет;

V категория: от 36-50 лет;

VI категория: от 51 лет и старше

VII категория: смешанная группа

Программа:

09.00 – 10.30 — регистрация участников;

10.30 — 11.00 — торжественное открытие;

11.00 – 16.00 — просмотр конкурсных программ;

18.00 – Гала – концерт, награждение победителей.

Прием заявок до 21 апреля 2023 года на электронную почту оргкомитета конкурса по прилагаемой форме: ddn_konkurs@mail.ru

тел. организаторов:

Сибирякова Александра Максимовна 89644276774,

Аргунова Ольга Владимировна 89141044627

Форма заявки: ФИО участников:_____________

Место проживания:_____________

Номинация:______________

Исполняемый репертуар с хронометражем:______________

Общий состав участников:___________

Контактные данные (мобильная связь):________