Приглашаем к участию в фестивале-конкурсе «Во славу Отчизны»
25 апреля в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится Первый республиканский патриотический фестиваль-конкурс «Во славу Отчизны».
Организаторы: Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Приглашаем к участию отдельных исполнителей, малые формы (дуэты, трио), самодеятельные коллективы, клубные формирования и ансамбли (со званиями образцовый, заслуженный, народный).
Номинации:
«Вокал»
«Хореография»
«Устное народное творчество»
«Театральное творчество»
«Агитбригада»
Требования к выступлению: принимаются военно-патриотические номера с героической тематикой, направленные на поднятие боевого духа, чувства патриотизма, прославление родного края.
— Солисты, дуэты представляют на конкурс одно произведение, хронометраж 3,5 мин. — Ансамбли, хоры – одно произведение в одной номинации продолжительностью не более 6 минут.
— Театральные коллективы, Агитбригады — хронометраж не более 20 минут.
Возрастные категории:
I категория: детские сады;
II категория: 1-5 классы;
III категория: 6-11 классы;
IV категория: 18 — 35 лет;
V категория: от 36-50 лет;
VI категория: от 51 лет и старше
VII категория: смешанная группа
Программа:
09.00 – 10.30 — регистрация участников;
10.30 — 11.00 — торжественное открытие;
11.00 – 16.00 — просмотр конкурсных программ;
18.00 – Гала – концерт, награждение победителей.
Прием заявок до 21 апреля 2023 года на электронную почту оргкомитета конкурса по прилагаемой форме: ddn_konkurs@mail.ru
тел. организаторов:
Сибирякова Александра Максимовна 89644276774,
Аргунова Ольга Владимировна 89141044627
Форма заявки: ФИО участников:_____________
Место проживания:_____________
Номинация:______________
Исполняемый репертуар с хронометражем:______________
Общий состав участников:___________
Контактные данные (мобильная связь):________
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий