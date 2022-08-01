Приглашаем будущих и кормящих мам на open-air «Здоровое лето»!

Приглашаем будущих и кормящих мам, а также всех, кому интересна и важна тема грудного вскармливания на open-air «Здоровое лето»! 03.08.2022 в 11 ч мы будем рады видеть вас в Лесной библиотеке городского Парка культуры и отдыха на бесплатной лекции «Грудное вскармливание».

Мероприятие проводится в рамках Года Матери в РС (Я) и Всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. Лектор — главный внештатный специалист Минздрава Республики Саха (Якутия), врач диетолог, кандидат медицинских наук Лебедева Ульяна Михайловна.

У вас будет возможность: — узнать самую актуальную информацию по грудному вскармливанию из первых уст; — обсудить самые частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в ранний послеродовой период; — получить ответы на самые важные вопросы о том, как начать кормление грудью младенца. Научившись правильно кормить, мы сможем подарить детям крепкий иммунитет, защиту, а также передать им этот немаловажный багаж знаний вместе с опытом успешного кормления грудью.