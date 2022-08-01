01.08.2022
15:41
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Красота & Здоровье

Приглашаем будущих и кормящих мам на open-air «Здоровое лето»!

Приглашаем будущих и кормящих мам, а также всех, кому интересна и важна тема грудного вскармливания  на open-air «Здоровое лето»! 03.08.2022  в 11 ч мы будем рады видеть вас в Лесной библиотеке городского Парка культуры и отдыха на бесплатной лекции  «Грудное вскармливание». 

Мероприятие проводится в рамках Года Матери в РС (Я) и  Всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. Лектор — главный внештатный специалист Минздрава Республики Саха (Якутия), врач диетолог, кандидат медицинских наук Лебедева Ульяна Михайловна. 

У вас будет возможность: — узнать самую актуальную информацию по грудному вскармливанию из первых уст; — обсудить самые частые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в ранний послеродовой период; — получить  ответы на самые важные вопросы о том, как начать кормление грудью младенца. Научившись правильно кормить, мы сможем  подарить детям крепкий иммунитет, защиту, а также передать им этот немаловажный багаж знаний вместе с опытом успешного кормления грудью.

Фото: Пресс-службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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