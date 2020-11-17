Приемы врачей-онкологов Онкодиспансера стали доступнее

Якутский республиканский онкологический диспансер в связи с эпидемиологической ситуацией в республике принимает пациентов без направлений из поликлиник по месту жительства.

Жители республики, которые хотят пройти обследование, имеют возможность записаться на прием к специалистам онкологам. Врачи ведут прием в поликлинике по рабочим и выходным дням включительно.

Запись на первичную консультацию строго по телефону +8 964 4169299 с 9 ч. до 18 ч. в рабочие дни.

Поликлиника расположена по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 10/1.

Также напоминаем, что жители республики имеют возможность пройти скрининг рака легкого, печени, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы в рамках проекта «Онкопоисксаха.рф».

Для участия необходимо:

Шаг 1 – зайдите на сайт – https://онкопоисксаха.рф

Шаг 2 – зарегистрируйтесь. При регистрации к вам на телефон придет постоянный код, который надо обязательно запомнить и сохранить для дальнейшего входа в личный кабинет!

Шаг 3 – пройдите предложенные анкеты.

По итогам анкетирования при выявлении риска заболевания раком, будет предложено пройти дополнительный медосмотр на базе Якутского республиканского онкологического диспансера.