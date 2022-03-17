Приемная комиссия СВФУ теперь и в Telegraм

Вниманию абитуриентов! Официальный канал Центральной приемной комиссии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» теперь — в Telegram. Здесь будут публиковаться все объявления и новости, касаемые приема в 2022 году. Ссылка на канал: https://t.me/cpk_svfu

Фото: тгк Приемная комиссия СВФУ Источник: тгк Приемная комиссия СВФУ

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