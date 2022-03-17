17.03.2022
11:49
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Образование

Приемная комиссия СВФУ теперь и в Telegraм

Вниманию абитуриентов!

Официальный канал Центральной приемной комиссии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» теперь — в Telegram. Здесь будут публиковаться все объявления и новости, касаемые приема в 2022 году.

Ссылка на канал:

https://t.me/cpk_svfu

Фото: тгк Приемная комиссия СВФУ
Источник: тгк Приемная комиссия СВФУ
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