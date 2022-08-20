Приемная комиссия СВФУ подвела итоги зачислений абитуриентов
19.08.2022 г., состоялось очередное заседание Приемной комиссии СВФУ по зачислению абитуриентов, поступающих на обучение по программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре.
По итогам заседания Приемной комиссии СВФУ зачислено 2142 абитуриента:
СПО— 599;
Бакалавриат, специалитет — 727;
Магистратура — 798;
Ординатура — 18.
Информацию о зачислении можно посмотреть в конкурсных списках, вкладке «Приказы о зачислении 2022», личном кабинете абитуриента СВФУ, если подавали документы через наш сервис.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ выдается в отборочной комиссии учебного подразделения, куда поступили.
СВФУ получил свыше 3760 заявок на обучение по программам СПО; студенты зачислены на 11 программ СПО, сообщает тгк Приемная комиссия СВФУ.
«В этом году мы получили больше заявлений на поступление, чем в прошлом – направление 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» выбрали свыше 500 человек. На одно бюджетное место претендовали 26 абитуриентов. Так, мы зачислили 15 первокурсников в рамках КЦП – у всех имеются индивидуальные достижения, за которые начисляются дополнительные баллы. В основном это победители и призеры предметных олимпиад, в частности, СВОШ по обществознанию, русскому языку и истории. Также приняты 126 студентов, которые будут обучаться на платной основе. Всего ряды обучающихся по программе СПО юридического факультета пополнили 141 человек», – рассказал декан ЮФ СВФУ Рум Ушницкий. Отметим, колледж инфраструктурных технологий принял 2788 заявлений от абитуриентов, медицинский институт – 367, финансово-экономический институт – 79, юрфак – 529.
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