25.06.2021
15:45
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Образование

Приемная кампания АГИКИ в цифрах

В этом году прием документов от абитуриентов в АГИКИ начался с 14 июня.

Вся актуальная и необходимая информация собрана в одной инфографике — от количества бюджетных мест до окончания сроков приема документов. 

Фото: ФГБОУ ВО "АГИКИ"
Источник: ФГБОУ ВО "АГИКИ"
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