Приемная кампания АГАТУ начинается 15 июня!

Что важно знать желающим поступить в Арктический ГАТУ в этом году? Какие справки нужно предоставить? Как будет работать приемная кампания? Какие документы нужно предъявлять при поступлении? Ответы на эти и другие вопросы нам сегодня расскажет начальник Центральной приемной комиссии Арктического государственного агротехнологического университета Павлина Егоровна ВАСИЛЬЕВА.

Отметим, что университет в этом году планирует принять 1300 студентов, в том числе 903 на бюджетные места по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В данное время в структуре АГАТУ имеется 8 учебных подразделений: агротехнологический, инженерный, экономический факультеты, а также факультет ветеринарной медицины, факультет лесного комплекса и землеустройства, Октемский филиал, Колледж технологии и управления и Институт непрерывного профессионального образования.

— Павлина Егоровна, с какого числа АГАТУ принимает документы?

— В этом году мы планируем принять документы с 15 июня 2021 г. Окончание приема на высшее образование (бакалавриат и специалитет) 29 июля 2021 г. для поступающих по результатам ЕГЭ в рамках КЦП (рез. ЕГЭ 2017-2021 гг.). 15 июля 2021 г. для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых АГАТУ самостоятельно в рамках КЦП (выпускники СПО/НПО, дети-инвалиды, иностранцы). Вступительные испытания с 16 по 25 июля 2021 г. Издание приказов о зачислении: 6 августа 2021 г. — в пределах квот, 17 августа 2021 г. — основные конкурсные места.

Окончание приема на высшее образование (магистратура) 10 августа 2021 г. Срок завершения вступительных испытаний — 15 августа 2021 г. Издание приказов о зачислении 18 августа 2021 г.

Окончание приема на СПО 15 августа 2021 г. Издание приказов о зачислении 20 августа 2021 г.

— На текущий год как будет осуществляться подача документов?

— Приёмная кампания будет принимать документы в очном и дистанционном формате, в том числе через сайт www.agatu.ru раздел «Поступить» и Госуслуги с использованием суперсервиса «Поступления в вуз онлайн». Новые условия делают Приёмную кампанию 2021 года наиболее доступной для всех жителей нашей республики, особенно для абитуриентов из дальних северных улусов, которым теперь для поступления в вуз не придётся тратить средства на перелёты.

— Сколько мест для поступления в нынешнем году?

— Университет в этом году планирует принять 1300 студентов, в том числе 903 на бюджетные места по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, из них на высшее образование – 773, на среднее профессиональное образование – 130; 377 мест на коммерческий прием.

— А на целевое обучение сколько мест выделено?

— Всего выделено 112 целевых мест.

— Минимальное количество баллов ЕГЭ сколько составляет?

— Обязательные: русский язык – 36 б., математика – 27 б. или биология – 36 б. По выбору: Физика – 36 б., Информатика — 40 б., Обществознание – 42 б., История – 32 б., Химия – 36 б., Информатика и ИКТ– 40 б., Иностранный язык – 22 б.

— Какие большие изменения есть для поступления в 2021 году?

— Как и в прошлом году в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ согласно Особенностям приема Минобрнауки России обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. Также зачисления будут по заявлениям о согласии на зачисление

Оригинал представляется в течение первого года обучения:

— Прохождение медицинского осмотра также возможно в течение первого года обучения;

— Какие есть новые специальности?

— В этом году у нас радостные известия, так мы предлагаем новые специальности. Это «Поварское и кондитерское дело». Квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу» на базе 9 класса.

— Максимальное количество заявлений о приеме?

— Максимально до 10 заявлений.

— Изменилось ли количество абитуриентов за последние годы?

— Мы наблюдаем рост качество абитуриентов. По сравнению с предыдущими годами количество поступающих в вузы увеличилась. Если привезти данные статистики, то в 2018 г. (1224 чел.), 2019 г. (1286 чел.), 2020 г. (1302 чел.).

— Учитывается ли индивидуальные достижения поступающих при приеме на обучение?

— Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Университет может начислить поступающему: от 2 до 10 баллов за индивидуальное достижение. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения и учитывает их в следующем порядке приоритетности:

Индивидуальное достижение Количество баллов наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 4 аттестат или диплом с отличием 5 волонтерская (добровольческая) деятельность 3 наличие статуса победителя (призера) «Абилимпикс» 4 наличие результатов итогового сочинения 2020/2021 учебного года 2 наличие диплома победителя и (или) призера региональных олимпиад по профильному предмету направления (математика, биология, физика, обществознание). 6 наличие диплома победителя и (или) призера иных олимпиад по профильному предмету направления/специальности (математика, биология, физика, обществознание). 5 наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта Международных, Всероссийских или региональных научно-практических конференций, интеллектуальных и (или) творческих конкурсов и др. 10 наличие документа, подтверждающего статус Стипендиата Главы Республики Саха (Якутия) 7 наличие сертификата участника Малой биолого-технологической академии «Agro-Sciense» 5 наличие диплома победителя и (или) призера национального чемпионата WorldSkillsRussia или JuniorSkills. 5 наличие аттестата выпускника среднего общеобразовательного учреждения агротехнологической направленности 7 наличие диплома выпускника образовательной организации среднего профессионального образования агротехнологической направленности 5 наличие диплома выпускника ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по специальности среднего профессионального образования 7 наличие диплома победителя и (или) призера всероссийских, региональных и городских спортивных мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 5 наличие диплома победителя финала Всероссийского конкурса АгроНТИ 10 наличие диплома победителя региональной площадки АгроНТИ в Республике Саха (Якутия) 7 наличие диплома победителя республиканского конкурса Саха АгроНТИ 5 Победителям всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» 7 Призерам всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» 5 Участникам всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к Дальнему» 2 Лицам, имеющим свидетельство о рабочей профессии дистанционной школы ИНПО ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ «Моя первая профессия» 2

Абитуриент должен понимать, что поступление в университет – это серьезное испытание в его взрослой жизни. Если есть желание учиться в стенах одного из лучших вузов Дальнего Востока, то нужно постараться быть целеустремленным и дисциплинированным. Родителям и абитуриентам следует понимать, что получение высшего образование должно пройти максимально удачно и производительно, стать верхом будущей карьеры.