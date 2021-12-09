Прием заявок на конкурс «Мини Мисс «Якутяночка»
I республиканский дистанционный конкурс красоты и таланта
Мини Мисс «Якутяночка-2021»
(26 ноября – 16 декабря)
С 26 ноября по 16 декабря, в преддверии главного праздника в году Самый Северный цирк в мире приглашает юных принцесс нашей республики принять участие в I республиканском дистанционном конкурсе красоты и таланта «Мини Мисс «Якутяночка».
Это праздник для детей и их родителей, возможность поощрения творческого и эстетического развития ребенка, а также получение индивидуального опыта в актерском, вокальном, танцевальном, рукодельном и модельном искусстве.
Каждая девочка от 5 до 11 лет может попробовать свои силы, проявить свой талант и получить чудесные призы от организатора и партнеров проекта. По итогам конкурса будут определены победители с присуждением 1, 2 и 3 места по двум возрастным категориям: от 5 — 7 лет, от 8 – 11 лет.
С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: http://diamond-circus.ru/
Официальный партнер Конкурса:
швейно-производственная компания «КЭРЭ»
Партнеры Конкурса:
Студия флористики «Цветы от Елены Бочковской»
Магазин тканей и швейной фурнитуры «Ажура»
Студия моделей «Dream models»
Мастерская художника-модельера Петра Винокурова «Masterskaya306».
Дата: 25 ноября – 16 декабря 2021г.
Конкурсные видео и заявки принимаются с 26 ноября по 14 декабря (до 18.00 часов) на E-mail: mini_miss_ykt@mail.ru
Конкурсный взнос: 300 рублей с каждого участника.
По всем интересующим вопросам обращаться по номеру (WhatsApp):
8-924-179-31-79 Анастасия
8-914-261-15-86 Марианна.
Желаем всем юным участницам удачи и море позитивных эмоций! Осуществи заветную мечту и стань Мини Мисс «Якутяночка»!
+7 (999) 174-67-82