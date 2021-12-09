Прием заявок на конкурс «Мини Мисс «Якутяночка»

I республиканский дистанционный конкурс красоты и таланта

Мини Мисс «Якутяночка-2021»

(26 ноября – 16 декабря)

С 26 ноября по 16 декабря, в преддверии главного праздника в году Самый Северный цирк в мире приглашает юных принцесс нашей республики принять участие в I республиканском дистанционном конкурсе красоты и таланта «Мини Мисс «Якутяночка».

Это праздник для детей и их родителей, возможность поощрения творческого и эстетического развития ребенка, а также получение индивидуального опыта в актерском, вокальном, танцевальном, рукодельном и модельном искусстве.

Каждая девочка от 5 до 11 лет может попробовать свои силы, проявить свой талант и получить чудесные призы от организатора и партнеров проекта. По итогам конкурса будут определены победители с присуждением 1, 2 и 3 места по двум возрастным категориям: от 5 — 7 лет, от 8 – 11 лет.

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: http://diamond-circus.ru/

Официальный партнер Конкурса:

швейно-производственная компания «КЭРЭ»

Партнеры Конкурса:

Студия флористики «Цветы от Елены Бочковской»

Магазин тканей и швейной фурнитуры «Ажура»

Студия моделей «Dream models»

Мастерская художника-модельера Петра Винокурова «Masterskaya306».

Дата: 25 ноября – 16 декабря 2021г.

Конкурсные видео и заявки принимаются с 26 ноября по 14 декабря (до 18.00 часов) на E-mail: mini_miss_ykt@mail.ru

Конкурсный взнос: 300 рублей с каждого участника.

По всем интересующим вопросам обращаться по номеру (WhatsApp):

8-924-179-31-79 Анастасия

8-914-261-15-86 Марианна.

Желаем всем юным участницам удачи и море позитивных эмоций! Осуществи заветную мечту и стань Мини Мисс «Якутяночка»!