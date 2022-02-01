В рамках региональной недели приемов граждан Партии «Единая Россия» народный депутат республики от Амгино-Майского избирательного округа Сергей Ларионов провел дистанционный прием граждан по личным вопросам. В адрес депутата поступили обращения из Нижнеколымска, Жатая, Усть-Майского района и Якутска. Вопросы, в основном, -социального характера. Они касались перевозок грузов в навигационный период 2022 года, территорий природопользования, трудоустройства выпускников ССУЗов и ВУЗов и ряд других. По некоторым из них уже приняты решения, а по нескольким вопросам направлены запросы в инстанции для рассмотрения по существу.

Отметим, что Сергей Ларионов на регулярной основе встречается со своими избирателями из Усть-Майского и Амгинского улусов. «Работа с обращениями граждан является одним из основных направлений моей деятельности. Проведение личных приемов позволяет депутатам выстроить прямой диалог с жителями избирательного округа, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные проблемы, для решения которых требуется вмешательство органов различных уровней власти» — сказал Сергей Ларионов.

Добавим, что в 2021 году депутатом было проведено 73 личных приема граждан, в письменной форме поступило 420 обращений от физических лиц и руководителей предприятий. Ни одно обращение не остается без внимания.