Прием документов на предварительное голосование продолжается

Сбор заявлений на участие в предварительном голосовании в Госдуму стартовал в марте, документы на регистрацию участников будут приниматься до 14 мая.

Напомним, стать кандидатом в предварительном голосовании может любой член партии «Единая Россия» или беспартийный, а проголосовать — любой избиратель Якутии. Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая с верификацией через «Госуслуги» на сайте https://pg.er.ru/.

Мы продолжаем публиковать информацию о новых кандидатах, подавших заявки на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Бурцева Ирина Сергеевна

Якутский одномандатный избирательный округ

Беспартийная

Дата и место рождения: 03.03.1987 год, с. Ытык-Кюель Алексеевского р-на Якутской АССР.

Образование: Государственная образовательная учреждение высшего профессионального образования «Саха государственная педагогическая академия», 2010 г. (специализация – «иностранный язык»)

Сфера деятельности: образование

Место работы: муниципальная общеобразовательная бюджетная учреждение «Средняя общеобразовательная школа №38» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск»

Должность: заместитель директора по воспитательной работе и социализации

Васильева Мария Максимовна

Якутский одномандатный избирательный округ

Сторонник партии

Дата и место рождения: 24.06.1993, г. Якутск

Образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2016 г. (специализация – «медико-профилактическое дело»), 2017 г. (специализация – «эпидемиология»).

Сфера деятельности: здравоохранение

Место работы: ГБУ РС (Я), «Якутская республиканская клиническая больница»

Должность: врач-эпидемиолог

Степанов Иван Васильевич

Беспартийный

Дата и место рождения: 23.01.1985 в г.Якутск

Образование: Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова (2007 г.)

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва (2011 г.)

ФГБОУ ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации», г. Москва (2014 г.)

Место работы: Автономная некоммерческая организация по поддержке стратегических инициатив «Индустрия будущего»

Должность: директор

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