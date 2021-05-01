Прием документов на праймериз

Прием документов кандидатов на Предварительное голосование в праздничные дни

В соответствии с Указом Президента от 23.04.2021 г. «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» прием документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и по народному депутату Республики Саха (Якутия) по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу №34 осуществляется с 4 мая по 7 мая по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 18, каб.417, с 09:00 до 18:00 часов.