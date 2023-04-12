Придавил шею рукой: Якутянин хладнокровно убил мужчину

В городе Нерюнгри мужчина осужден за убийство малознакомого мужчины.

Следователи СО по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) собрали доказательства, которые явились достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю города Нерюнгри. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 22 июля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле магазина встретил ранее незнакомого мужчину, которому предложил распить спиртные напитки. Задумка не удалась, так как денежных средств у мужчины не хватило, и мужчины отошли к запасному выходу из магазина, где между ними произошел конфликт.

По мере развития ссоры подсудимый придавил нового знакомого весом своего тела, сел ему на грудную клетку и сдавил шею рукой, перекрыв доступ воздуха. Мужчина скончался, а подсудимый скрылся.

На протяжении двух месяцев мужчине удавалось скрываться от правоохранительных органов в одном из районов республики, однако сотрудниками УУР МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его личность и местонахождение было установлено, и мужчину задержали.

В ходе предварительного следствия собрано достаточное количество доказательств виновности мужчины, и приговором суда он осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительного колонии строгого режима.