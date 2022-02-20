Причину пожара под Якутском нашли в канализации

19 февраля 2022 г. в 17.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на ул. Лесная в мкрн. Марха г. Якутска. На момент прибытия первого пожарного подразделения по внешним признакам возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждены полы в прихожей на площади 1 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание греющего кабеля канализационной трубы. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я) Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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