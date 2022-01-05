05.01.2022
18:18
302
Происшествия
Причиной пожара предполагают… автомобиль
Сегодня, 5 января 2022 г., в 11.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Строительная в п. Чульман Нерюнгринского района.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 30 кв.м. Спасены рядом стоящие дом, гараж, баня и автомобиль.
Предположительная причина – неисправность электрооборудования автомобиля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.01.2022
108
05.01.2022
302
05.01.2022
282
05.01.2022
301
05.01.2022
751
05.01.2022
270
05.01.2022
434
05.01.2022
807
05.01.2022
994
05.01.2022
773
05.01.2022
1532
05.01.2022
260
05.01.2022
564
05.01.2022
312
05.01.2022
550
05.01.2022
514
05.01.2022
2097
04.01.2022
2380
04.01.2022
789
04.01.2022
897
04.01.2022
46743
04.01.2022
1127
04.01.2022
704
04.01.2022
437
04.01.2022
774
04.01.2022
390
04.01.2022
7927
04.01.2022
308
04.01.2022
1872
04.01.2022
832
04.01.2022
331
04.01.2022
837
04.01.2022
619
04.01.2022
833
03.01.2022
553
03.01.2022
14280
03.01.2022
889
03.01.2022
662
03.01.2022
607
03.01.2022
2774
03.01.2022
1276
02.01.2022
1152
02.01.2022
3050
02.01.2022
8115
ТОП НОВОСТИ
04.01.2022
46677
03.01.2022
13994
02.01.2022
8114
02.01.2022
7963
04.01.2022
7922
02.01.2022
6192
01.01.2022
5912
01.01.2022
4591