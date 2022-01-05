Причиной пожара предполагают… автомобиль

Сегодня, 5 января 2022 г., в 11.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Строительная в п. Чульман Нерюнгринского района.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 30 кв.м. Спасены рядом стоящие дом, гараж, баня и автомобиль.

Предположительная причина – неисправность электрооборудования автомобиля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.