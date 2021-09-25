Причиной гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе могла стать халатность гидов — СМИ

По сообщениям МЧС, всего удалось спасти 14 человек. Пятеро – погибли. Тех, кто выжил, эвакуировали на поляну Азау и передали врачам. На сегодняшний день операция по спасению закончена. В ней участвовали 69 человек и 16 единиц техники, сообщает Ньюс Рамбер.

При этом спасатели работали не в простых условиях. Видимость была не больше метра, ветер дул до 40-70 метров в секунду. Осложняли поиски и сильные осадки с низкой температурой – до -20 градусов. Работы велись на высоте около 5 тысяч метров – там, где примерно находилась группа. Чтобы координировать операцию, работал оперативный штаб МЧС.

При этом, отмечается, что виновниками гибели альпинистов могли стать гиды. Проводник, поднимавшийся на гору в тот же день, рассказал «Российской газете», что причиной трагедии могла стать халатность и пренебрежение графиком восхождения.

По словам собеседника издания, он встретил группу во время спуска – тогда с альпинистами было все в порядке.

Источник издания сообщает, что у руководителя группы совершенно не было опыта в сфере альпинизма. К тому же на группу было мало гидов – на такое количество человек необходимо четыре специалиста, а не два, как было у заблудившихся.

ТАСС сообщает, что никто из альпинистов не был профессионалом, в том числе и гид. К слову, он и вовсе бросил группу и ушел вниз.

«Интерфаксу» стало известно, что среди восходящих были люди из более чем 10 регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутска, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все они – старше 30 лет.

По факту гибели альпинистов организована доследственная проверка, сообщает Ньюс Рамблер.

Напомним, что в числе погибших якутянка Анна МАКАРОВА. Президент Федерации альпинизма и скалолазания Якутии, начальник Управления образования г. Якутска Алексей СЕМЕНОВ выразил соболезнование родным и близким. Он сообщил телеканалу Якутия24, что у Анны Макаровой остались мать и дочь.