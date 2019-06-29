Причина загрязнения рек Талая, Якокит и Алдан устранена

Загрязнение рек Якокит и Алдан в районе города Томмот вызвал широкий резонанс среди населения. Инспекторами Минэкологии РС(Я) в кратчайшие сроки был выявлен источник загрязнения, которым стали отработанные горные полигоны р. Талая в верховьях р. Якокит.

Учитывая отсутствие недропользователей на отработанном месторождении россыпного золота на протяжение последних 5 лет, с 15 по 24 июня 2019 года администрацией Алданского района привлеченными силами и средствами Алданского автотранспортного предприятия и ПАО «Селигдар» были проведены ликвидационные работы в верховьях долины р.Талая на месте разрывов бортовой дамбы руслоотводного канала. В результате работ с 24 июня основной поток поверхностных вод речки Талая запущен в руслоотвод – в обход отработанных полигонов.

В результате, вода в реках Талая, Якокит и Алдан визуально очистилась от взвешенных веществ. 25-26 июня инспекторами Алданского комитета экологического надзора отобраны пробы воды для проведения сравнительных анализов.

Пробы воды, отобранные в р. Талая ниже источника загрязнения в первые дни после разрыва бортовой дамбы руслоотводного канала показали значительные превышения концентрации взвешенных веществ (до 135,4 раза), железа (до 29,7 раза), меди (до 8,3 раза), цинка (до 2,9 раза) и нефтепродуктов (до 15 раз).

Министерством экологии РС (Я) организован постоянный мониторинг качества поверхностных вод по рекам Талая, Якокит, Алдан до полного очищения рек от илистых осадков.