31.12.2021
11:52
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Происшествия
Причина смерти 2-летнего ребенка устанавливается…
По информации Вилюйской ЦРБ, в селе Чинеке Вилюйского улуса зарегистрирован летальный исход ребенка 2 лет, временно прибывшего в село из Верхневилюйского района. Окончательная причина смерти ребенка устанавливается, проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщает тгк Балабкина Breif.
Также в с.Чинеке заболели 7 детей, которые посещали дошкольное учреждение и были госпитализированы в детское отделение ЦРБ с диагнозом ОРВИ. В настоящее время дети стабильные, общее состояние удовлетворительное, готовятся к выписке домой.
Фото: ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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