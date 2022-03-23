Причина отставки Альбины Масиной, главы Олекминска — уголовные дела?

Возможной причиной отставки главы Олекминска Альбины МАСИНОЙ, как сообщает ТайгаПост, могут стать несколько уголовных дел и доследственных проверок, проходивших в мэрии Олекминска.

Первый звонок для Масиной и ее команды прозвучал 15 октября 2020 года, когда следователи возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали генеральный директор известного в республике ООО «Дизайн-студия Уран» Вячеслав ЯРОЕВ и инженер компании Петр ШИШИГИН, которых обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере при реставрации скопеческого дома 19 века по контракту с администрацией Олекминска. Недостоверные акты выполненных работ подписывали глава Олекминска Альбина МАСИНА и ее первый заместитель Сергей ЩЕБЛЯКОВ, сообщает ТайгаПост.

22 февраля 2022 года в Олекминске было возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — при реализации муниципального контракта по отлову и содержанию бродячих собак. Следователи считают, что ущерб городскому бюджету составил 1,036 млн рублей.

Серьезные вопросы у правоохранителей вызвали два контракта от 17 августа 2021 года на ремонт улицы Молодежная: на участках Пионерская – Бровина и Филатова-Пионерская. Здесь заинтересованные лица украли почти 6,2 млн рублей.

Читайте полностью на ТайгаПост «ШАЙКА-ЛЕЙКА. В администрации Олекминска регулярно кормили мошенников»