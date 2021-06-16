Приближается Ысыах Олонхо

Национальный праздник Ысыах Олонхо состоится 26-27 июня в Олекминске. В дни празднования ожидается прибытие 1,5 тысяч гостей, это и официальные группы — делегации из районов, наслегов Олекминского района, члены режиссерско-постановочной группы, участники культурной программы. Сегодня идет активная прививочная кампания.

Традиционно основным организатором является Театр Олонхо. Руководитель режиссерско-постановочной группы заместитель директора Театра Олонхо Мария Турантаева, главный режиссер – артист Театра Олонхо Павел Колесов. Основная работа режиссерско-постановочной группы началась с 6 июня, когда в улус выехала первая группа из 12 человек, 20 июня в район выехал основной состав артистов государственных театров, танцевальных коллективов – 80 человек. Члены жюри, олонхосуты отправятся в Олекминск 24 июня.

«Информацию о числе жителей Олекминского района, привытых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство культуры и духовного развития Якутии получает ежедневно. Со стороны наших коллег из минздрава республики усилена работа по своевременной доставке в муниципальный район вакцин против новой коронавирусной инфекции. Главная задача сейчас обеспечить безопасность проведения нашего главного национального праздника, чтобы все гости и жители смогли насладиться замечательной культурной программой, подготовленной нашими театрально-зрелищными учреждениями, музыкальными, танцевальными самодеятельными коллективами», — отмечает первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

Программа обещает быть интересной. Церемония открытия Ысыаха Олонхо будет включать в себя три блока: церемонию устроения тюсюлгэ, обряд благословления, благопожелания, кропление кумысом небесным божествам и духам природы – алгыс, и масштабное театрализованное представление по мотивам олонхо. На церемонии закрытия состоится показ спектакля Театра Олонхо. В театрализованном представлении, адаптированном под «стадионный» формат, будет показана взаимовлияние эпической культуры коренных народов Олекминского района. Зрители увидят масштабную постановку по мотивам олекминского олонхо «Улуу Даарын бухатыыр» М.Т. Шараборина-Кумарова. Олонхо повествует о героических подвигах всесильного богатыря Среднего мира Улуу Даарын, защитника племени айыы и ураангхай саха.

На Ысыахе состоится ряд конкурсов, итоги которых, также подведут на закрытии. Будут награждены победители и призеры спортивных игр-состязаний по национальным видам спорта, стрельбе из лука и др., конкурсов по жанрам фольклора саха, эвенков, эвенов — олонхо, эвенкийский нимнгакан, эвенский нимкан, народные песни коренных народов Якутии, якутский пение-тойук, хомус, осуохай, чабыргах. Также будут подведены итоги конкурсов по представлению традиционной одежды, национальной кухне, декоративно прикладному искусству, кузнечеству и др.