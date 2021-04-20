20.04.2021
22:20
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Экология

Прибавления в известном семействе Усть-Буотамы

Вчера, 19 апреля, в питомнике бизонов «Усть-Буотама»  родились первые в этом году телята. Как сообщил начальник участка Семен Егоров, две самки – Марта и Агнесса принесли по одному теленку, мальчика и девочку. Теперь в питомнике обитает 38 бизонов, из них 14 самок половозрелого возраста.

Специалисты ожидают дальнейшего пополнения, всего на сегодняшний день с учетом рожденных телят в Якутии насчитывают 252 особи, из них 80 бизонов формируют свободно живущую популяцию в Горном районе в природном парке «Синяя».

Проект по реакклиматизации лесного бизона проходит в Центральной Якутии с 2006 года и его можно считать успешным. В настоящее время в Якутии для этих целей созданы три питомника: «Усть-Буотама» в Хангаласском районе, «Тымпынай» в Горном районе и «Тумара» в Сунтарском районе. Также бизоны содержатся в природном парке «Живые алмазы Якутии» в Мирнинском районе, и зоопарке «Орто-дойду».

Фото: sakha.gov.ru
Источник: sakha.gov.ru
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