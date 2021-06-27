При жаре рабочий день рекомендовано сокращать

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует, что установившаяся на территории республики жаркая погода, приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования.

Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ:

1. В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.

2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 — 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 — 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 — 5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5 — 2 часа для лиц без специальной одежды.

3. В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела — окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота, следует поддерживать на уровне 24 — 25 °C.

4. Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

5. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

6. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

7. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести необходимо выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

8. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.

Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека (ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). При этом обеспечивать безопасность производства, а также условия труда на каждом рабочем месте, отвечающие требованиям охраны труда, должен работодатель (ч. 2 ст. 22, ст. 163, ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

Работодатели, которые не предпринимают мер по улучшению микроклимата в помещении или не сокращают время работы из-за жары, могут быть привлечены к административной ответственности за превышение максимальной температуры на рабочих местах. Следует иметь в виду, что в данном случае одновременно совершаются два правонарушения:

— нарушение Санитарных правил, так как рабочие места не соответствуют этим правилам по температурным показателям, которое влечет предупреждение или штраф (по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ):

от 500 до 1 000 рублей – на должностных лиц;

от 500 до 1 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток – на предпринимателей;

от 10 000 до 20 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток – на организации;

— нарушение трудового законодательства об охране труда, а именно – норм об охране труда, так как работники трудятся в неблагоприятных условиях, которое влечет предупреждение или штраф (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ):

от 2 000 до 5 000 рублей – на должностных лиц;

от 2 000 до 5 000 рублей – на предпринимателей;

от 50 000 до 80 000 рублей – на организации.