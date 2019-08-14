При закрытых дверях: Арыйаан Тютрин и Заур Угуев сойдутся в контрольной схватке 16 августа

В Сочи 16 августа состоятся отборочные соревнования на чемпионат мира по вольной борьбе. В контрольной сватке сойдутся Арыйаан Тютрин из Якутии и Заур Угуев из Дагестана. Якутский борец является обладателем Кубка мира-2019, победителем Мемориала Циолковского-2019, дагестанский спортсмен – чемпионом мира-2018. Отметим, что соревнования пройдут при закрытых дверях, сообщает ЯСИА со ссылкой на «Спорт Якутии».

По итогам этих схваток окончательно определится список участников сборной России на чемпионат мира. 16 августа пройдут отборочные схватки в весовых категориях до 57, 74 и 97 кг, приглашены нейтральные судьи. В зале будут присутствовать лишь личные тренеры борцов.

Напомним, после несправедливого судейства на чемпионате России в Сочи, тренерским советом сборной России Арыйаану Тютрину был дан шанс доказать свою состоятельность на международном турнире в Польше. Якутский борец выполнил условия — уверенно выиграл Мемориал Циолковского, одолев чемпиона России-2019 Рамиза Гамзатова (5:1) и вице-чемпиона мира-2018 Нурислама Санаева (14:4).

А вот его основной конкурент по российской сборной, прошлогодний чемпион мира Заур Угуев после бронзового успеха на июньских Европейских Играх-2019 в Минске пропустил чемпионат страны. На Евроиграх Угуев в полуфинале уступил азербайджанцу Магиру Амирасланову (2:3) и тем самым дал повод для проведения дополнительной проверки.

В данное время Арыйаан Тютрин вместе с личным тренером Иваном Дмитриевым и спарринг-партнёром Виталием Эспек находятся в городе Сочи. Время проведения схватки уточняется.