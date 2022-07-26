При выпуске магистранты СВФУ внедряют свои инновационные проекты

Институт математики и информатики Северо-Восточного федерального университета готовит управленцев-инноваторов по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика». Во время обучения магистранты программы «Управление инновациями в условиях цифровой экономики» работают над собственными разработками.

Подразделение примет на заочное обучение абитуриентов на 10 бюджетных мест, в том числе 2 целевых, и 4 коммерческих. «Особенность программы – в самом ее названии: магистранты обучаются тому, как управлять инновациями в условиях цифровой трансформации экономики, как разработать, внедрять и развивать инновации в условиях неопределенности и нестабильности. В программе предусмотрена серьезная подготовка по иностранным языкам, цифровым технологиям, по менеджменту, маркетингу в инновационной сфере, математическому и имитационному моделированию. Мы уделяем особое внимание информационным технологиям на разных уровнях: предприятий, региона, страны», – сказала руководитель программы Светлана Павлова.

Выпускники могут работать в различных отраслях экономики: в образовании, промышленности, бизнесе, налоговых органах, органах государственной власти и других сферах. «Мы проводим много практической подготовки и научных исследований. Уже на первом курсе большинство магистрантов имеют научные публикации в зарубежных базах данных, как WoS, Scopus. У каждого магистранта свой инновационный проект, по которому он работает с начала обучения. При выпуске эти проекты уже внедряются, как правило. На защите выпускники прошлых лет предоставляли справки и акты о внедрении своих инновационных проектов и разработок», – объясняет Светлана Павлова.

В образовательном процессе применяется гибридный формат обучения. Так, магистранты изучают онлайн курс «Цифровая трансформация экономики и стратегическое управление инновациями», к преподаванию которого привлечены представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и инновационной инфраструктуры Республики Саха. «С самого открытия программы мы тесно работаем с коллегами из Санкт-Петербурга – они преподают и входят в ГЭК. В будущем хотим внедрить сетевую форму реализации нашей образовательной программы, чтобы выпускники получали два диплома: СВФУ и СПбПУ. На сегодня мы можем говорить о преемственности: в этом году наряду с преподавателями-практиками лекции вели наши выпускники», – заключила руководитель программы.



Юрий Подкаменный выбрал направление магистратуры «Инноватика» потому, что эта программа позволяет получить углубленные знания для внедрения организационных и технологических инноваций во многие сферы: от управления проектами до цифровой трансформации бизнеса и страны. «Это достаточно универсальная программа. Она подойдет для специалистов из многих отраслей. Высококвалифицированные преподаватели помогут в освоении и проработают запросы на обучение», – сказал обучающийся.

Магистрант добавил: «Обучение в магистратуре – это повышение квалификации по управлению проектами, это реализация идей, имеющегося опыта и тех решений, которые копились многие годы. Также учеба позволяет участвовать в программах поддержки студенческих инициатив, конкурсах и грантах. В образовательном процессе нравится проектный подход, возможность обучаться на своем конкретном кейсе и реализовывать его в рамках обучения по программе».

Справка:

СВФУ предлагает 89 образовательных программ для будущих магистрантов. Документы для поступления на обучение принимаются до 30 июля. С 1 августа по 10 августа проводятся вступительные испытания.



Ознакомиться с правилами приема в СВФУ на обучение по программам магистратуры на 2022-2023 учебный год можно здесь.