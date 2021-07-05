05.07.2021
21:20
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Происшествия
При виде денег у жителя Якутска помутился разум
900 000 рублей лишился житель Якутска, позвав знакомого на помощь. Потерпевший перевозил мебель и попросил 24-летнего знакомого помочь перетаскать крупногабаритную мебель. Тому понадобилось позвонить и он одолжил телефон потерпевшего. Взял в руки смартфон с установленным приложением мобильного банка, а там на счете – деньги лежат!
Не справившись с соблазном, подозреваемый похитил 900 000 рублей, переведя их на свой счет.
В суете бытовых проблем, потерпевший заметил отсутствие денег на следующий день и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Большую часть денег потерпевшему удалось вернуть через банковские операции, а вот 167 000 подозреваемому придется возместить.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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