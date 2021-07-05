05.07.2021
21:20
279

Происшествия

При виде денег у жителя Якутска помутился разум

900 000 рублей лишился житель Якутска, позвав знакомого на помощь. Потерпевший перевозил мебель и попросил 24-летнего знакомого помочь перетаскать крупногабаритную мебель. Тому понадобилось позвонить и он одолжил телефон потерпевшего. Взял в руки смартфон с установленным приложением мобильного банка, а там на счете – деньги лежат!

Не справившись с соблазном, подозреваемый похитил 900 000 рублей, переведя их на свой счет.

В суете бытовых проблем, потерпевший заметил отсутствие денег на следующий день и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Большую часть денег потерпевшему удалось вернуть через банковские операции, а вот 167 000 подозреваемому придется возместить.    

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх