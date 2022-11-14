При столкновении иномарок пострадал ребенок

В Якутске при столкновении иномарок 6-летний мальчик получил перелом позвоночника.

Мать пострадавшего ребенка, выехавшая на встречную полосу, объяснила, что впереди движущаяся машина резко затормозила.

В Якутске 13 ноября в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Хатын-Юряхском шоссе с пострадавшим ребенком.

На место происшествия немедленно был направлен автопатруль ДПС.

При проверке выяснилось, что в тот день около 14:13 женщина-водитель на «Тойоте Аурис» не выдержала дистанцию до впереди едущего автомобиля, при этом, стараясь уйти от столкновения, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Витц».

Шестилетний пассажир «Тойоты Аурис» был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где ему врачи диагностировали перелом позвоночника. Мальчик был госпитализирован.

28-летняя женщина имеет водительское удостоверение категории В,В1,М. Стаж вождения — три года. За один год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.

«С ее слов следует, что когда она двигалась в сторону Вилюйского тракта, впереди движущаяся машина резко затормозила, и она, уходя от столкновения с нею, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение. Ее сын находился на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водители были трезвыми», — сообщает группа пропаганды Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Якутское».