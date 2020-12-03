При содействии Фонда будущих поколений и АЛРОСА школьники Якутии покоряют новые горизонты

Якутские школьники стали победителями Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020». Как отметили эксперты конкурса, этому достижению способствовала, во многом, практическая подготовка детей на специальном испытательном полигоне для агророботов, построенном при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я) на средства АЛРОСА силами сотрудников АГАТУ и РРЦ «Юные якутяне».

«Поддержка Фонда и АЛРОСА сыграла большую роль для подготовки школьников. В специальном полигоне для агророботов имеются очень своеобразные и интересные площадки, где агророботы моделируют перенос тюков сена, бидонов с водой и другие операции. Благодаря этому тренировки в Якутии были максимально приближены к требованиям соревнований финала, а ребята с удовольствием занимались ежедневно. Все наши участники конкурса достойно представили республику, а один школьник занял первое место в финале по направлению «агророботы!», — отметил проректор по научной работе и инновациям АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН.

Победителями от республики по направлению «Агрокоптеры» стали учащиеся Горного, Усть-Майского и Таттинского районов Борис АНДРЕЕВ (1 место, учащийся 11 класса, Чычымахской СОШ им. С.Р. Кулачикова-Эллэй Таттинского улуса), Геннадий КУТУКОВ ( 1 место, учащийся 8 класса, Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного улуса) и Игорь ПРОКОПЬЕВ (3 место, учащийся 8 класса, МБОУ Петропавловской СОШ Усть-Майского района).

В направлении «Агророботы»: 1 место — Алгыс РОДИОНОВ, учащийся 10 класса, Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева Верхневилюйского улуса, 2 место — Николай СЕМЕНОВ, учащийся 10 класса, Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного улуса.

Как отметил один из организаторов конкурса в республике, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией генезиса и экологии почвенно-растительного покрова Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Михаил ЧЕРОСОВ, во многом такой успех был реализован за счет большой работы в районах республики.

«По положению о конкурсе в АгроНТИ запрещено участие школьников городов численностью более 50 тыс. жителей. В нашем случае городские школьники Якутска и Нерюнгри не могли участвовать в мероприятиях. К конкурсу были допущены исключительно сельские школьники и школьники из малых городских поселений. Тщательная и разносторонняя подготовка юных якутян дала возможность ребятам из улусов республики показать себя на самом высоком уровне в масштабе всей Российской Федерации», — сказал эксперт.

Конкурс проводится среди учеников 5-10 классов сельских общеобразовательных учреждений в целях привлечения детей и молодежи села в проектно-исследовательскую деятельность в области инновационных технологий сельского хозяйства и ранней профессиональной ориентации. В финале, в Новосибирском государственном аграрном университете приняли участие 108 школьников – победителей региональных этапов из Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Приморского краев и Республики Саха (Якутия)

Справочно

За период с 2011 по 2019 год АЛРОСА перечислила Целевому фонду будущих поколений РС(я) 6,265 млрд рублей. Благодаря участию АЛРОСА стало возможным за последние несколько лет построить и отремонтировать свыше 100 образовательных, спортивных, культурных и социальных объектов и реализовать несколько десятков различных проектов, направленных на поддержку и преумножение человеческого капитала. За годы работы фонда были профинансированы строительство стационарных центров в труднодоступных регионах и спортивных сооружений при школах, а также центров детского развития в удаленных поселках.