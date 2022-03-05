При пожаре в Якутске пострадал мужчина

На цппс города Якутска поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном по ул. Усть-Мархинка, 16/1. Горел и пристроенный к дому арочный гараж. На месте пожара задействованы силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате пожара огнем повреждены частный дом с пристроенным гаражом на площади приблизительно 323 кв.м. На месте происшествия обнаружен пострадавший мужчина 1977 г.р., передан работникам 03. Информация уточняется. В настоящие время проводится работа по ликвидации пожара, на месте находится дознаватель МЧС России.