05.03.2022
23:24
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Происшествия

При пожаре в Якутске пострадал мужчина

На цппс города Якутска поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном по ул. Усть-Мархинка, 16/1. Горел и пристроенный к дому арочный гараж. На месте пожара задействованы силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате пожара огнем повреждены частный дом с пристроенным гаражом на площади приблизительно 323 кв.м. На месте происшествия обнаружен пострадавший мужчина 1977 г.р., передан работникам 03. Информация уточняется. В настоящие время проводится работа по ликвидации пожара, на месте находится дознаватель МЧС России.

Источник: Пресс-служба МЧС России по РС (Я).
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