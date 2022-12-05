При пожаре в хлебопекарне погибла женщина

При пожаре в хлебопекарне в Абыйском районе погибла женщина.

По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Утром 5 декабря в поселке Белая Гора Абыйского района вспыхнул пожар в частном магазине-хлебопекарне. В огне погибла женщина 1975 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

Пожарные прибыли на место пожара через три минуты после вызова. К их приезду здание было заполнено дымом. Пожар повредил тамбур на площади 25 кв. м. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

К тушениюе привлекались 12 человек личного состава и две единицы пожарной техники.