05.12.2022
15:04
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Происшествия

При пожаре в хлебопекарне погибла женщина

При пожаре в хлебопекарне в Абыйском районе погибла женщина.

По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Утром 5 декабря в поселке Белая Гора Абыйского района вспыхнул пожар в частном магазине-хлебопекарне. В огне погибла женщина 1975 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Якутии.

Пожарные прибыли на место пожара через три минуты после вызова. К их приезду здание было заполнено дымом. Пожар повредил тамбур на площади 25 кв. м. По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

К тушениюе привлекались 12 человек личного состава и две единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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