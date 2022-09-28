28.09.2022
13:43
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Происшествия
При пожаре в Борисовке-2 погиб мужчина
Евгений Григорьев с утра провёл выездное совещание на месте сгоревшего многоквартирного дома в мкр.Борисовка-2. Сегодня ночью здесь произошел пожар, к сожалению, один из жильцов погиб. Всего в доме 27 квартир, в которых проживало 68 человек. Здание восстановлению не подлежит. Дал поручение в кратчайшие сроки проработать механизмы оказания материальной помощи собственникам квартир, помочь в поиске временного жилья. Сегодня же будет проведено заседание КЧС, по итогам которого встречусь с жильцами дома.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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