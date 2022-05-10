10.05.2022
19:11
201
Происшествия
При пожаре в 4-этажке Якутска пострадала женщина
10 мая в 05:36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 4-хэтажном жилом доме на ул.Кулаковского в г. Якутск. Через 2 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия виден дым из окна на 3-м этаже. Спасен 1 человек. Эвакуированы 25 человек. В результате возгорания пострадала женщина 1966 года рождения, огнем повреждено домашнее имущество на площади 10 кв. м. Причина пожара — виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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