При покупках в соцсетях у якутянок похитили деньги с карт

Две жительницы г. Якутска стали жертвами мошенников, совершая сделки «купли-продажи». 36-летняя руководительница почтового отделения и 30-летняя студентка-магистрант приобретали и продавали товары в интернете, но попались на уловки аферистов, которые похитили у них общей сумме 103 480 рублей.

В первом случае 36-летняя женщина в социальной сети «Instagram» нашла объявление о продаже кресла-гамака. Связавшись с магазином, она выяснила, что можно оформить доставку до Якутска через «Яндекс-сервис». Злоумышленник под предлогом дистанционной оплаты товара направил ей ссылку. Перейдя по ней, потерпевшая ввела данные банковской карты, трехзначный CVC-код с оборота карты и смс-коды. После чего с её счета произошло списание 42 580 рублей. Но товар она так и не получила.

А 30-летняя горожанка на популярном сайте бесплатных объявлений разместила пост о продаже костюма за 2500 рублей. Вскоре с ней связалась потенциальная покупательница. Она сообщила, что якобы оплатила товар и отправила ссылку для получения денежных средств. Перейдя по ней, женщина ввела номер карты, срок действия, имя и фамилию, трехзначный CVC-код и поступившие смс-коды. Спустя время потерпевшая зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что с её счета похищены 60 900 рублей, которые она копила в течение нескольких месяцев.

Уважаемые якутяне! Если вас просят сообщить данные банковской карты и секретные коды, ни в коем случае этого не делайте. Храните в тайне код из СМС и данные карты. Помните, что для получения перевода достаточно сообщить шестнадцатизначный номер карты!

Не переходите по подозрительным ссылкам для якобы «безопасной сделки», которые вам направляют незнакомые люди. Берегите свои финансы!