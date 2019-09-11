При поддержке РСХБ прошел фермерский фестиваль

Фермерский фестиваль «СВОЁ» впервые состоялся в Ленинградской области. Мероприятие, организованное Россельхозбанком при поддержке Правительства Ленинградской области, прошло 31 августа – 1 сентября в Гатчине. На масштабном городском празднике более 100 фермеров со всей России представили продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками.

Ежегодный фестиваль «СВОЁ», организуемый давним партнером отечественного агропромышленного комплекса, Россельхозбанком (РСХБ), проходит в городах страны в третий раз подряд. Он призван помочь российскому сельскому хозяйству продавать и продвигать собственную продукцию на рынке. В этом году деловая программа была расширена: РСХБ и Министерство сельского хозяйства России рассказали владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам о мерах государственной поддержки и преимуществах органической сертификации. Установленные в партнерстве с Роскачеством мобильные лаборатории позволили участникам проверить свою продукцию на соответствие стандартам качества, так как именно высокое качество лежит в основе перспектив роста бизнеса.

Кроме знакомства с фермерской продукцией, гостей фестиваля в Гатчине ждали мастер-классы, посещение зоопарка и выступления лучших творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«В этом году фестиваль «СВОЁ» впервые прошел в Ленинградской области, и мы рады, что местом проведения стала именно Гатчина – культурная жемчужина региона. Масштабное мероприятие под эгидой Банка направлено на поддержку фермерства и местных брендов. Мы уверены, что это шаг в направлении обеспечения россиян качественной и здоровой отечественной продукцией, а для аграриев – возможность расширить рынок сбыта и найти покупателей. Когда они добьются признания внутри страны, тогда их с легкостью можно будет продвигать и на внешние рынки. На серии круглых столов Банк рассказал фермерам, как повысить эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность своего продукта. Мы считаем, что проведение фестиваля в Ленинградской области имеет все шансы стать доброй традицией», ‒ отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

«Мы рады, что Ленинградская область присоединилась к фестивалю «СВОЁ», этому празднику фермерского искусства. Мы уверены, что многим нашим аграриям фестиваль позволит выйти на уровень производства и сбыта, а посетители смогут разнообразить свой рацион новыми экологически чистыми и качественными продуктами отечественного АПК. Особого внимания заслуживают круглые столы, которые помогут повысить конкурентоспособность фермерской продукции и ее продвижению на экспорт. Мы признательны нашему партнеру Россельхозбанку за его вклад в развитие сельского хозяйства региона», ‒ отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств. География фестиваля в 2019 году расширена: помимо Гатчины, он уже состоялся в Барнауле и Туле, на очереди – Великий Новгород и Калужская область.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.