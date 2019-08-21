При поддержке РСХБ прошел фермерский фестиваль «СВОЁ»

17-18 августа в Барнауле состоялся фермерский фестиваль «СВОЁ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края. На масштабном городском празднике более 100 фермеров со всей России представили продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, крупы, мед, консервы и другие.

Россельхозбанк проводит фестиваль «СВОЁ» третий год, чтобы помочь аграриям в реализации и продвижении собственных торговых марок на рынок. В этом году РСХБ значительно расширил деловую программу фестиваля и организовал для владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, на которых совместно с Минсельхозом России расскажет о мерах государственной поддержки, а также о возможностях и преимуществах органической сертификации. В партнерстве с Роскачеством на фестивале установили мобильные лаборатории, и участники могли проверить свою продукцию на соответствие существующим стандартам качества.

«Россельхозбанк объединяет российских аграриев и создает новые стимулы для развития фермерского движения. Каждый посетитель фестиваля «СВОЁ» сможет убедиться лично, что на российской земле много продуктов высокого качества с уникальной рецептурой и неповторимым вкусом. Проект «СВОЁ» помогает аграриям расширить рынок сбыта и открывает небольшим хозяйствам новые возможности развития. Для этого мы расскажем, как повысить конкурентоспособность продукции и продвигать ее на экспорт. Совместная с Роскачеством инициатива стимулирует аграриев работать над качественными характеристиками своих товаров. От этого выиграют все стороны: фермер завоюет доверие на рыке, а потребитель будет уверен в качестве приобретаемой продукции», ‒ отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

«В этом году мы подписали соглашение с Россельхозбанком. У нас очень большой круг вопросов, по которым мы сотрудничаем. Фестиваль фермерской еды – одно из мероприятий соглашения. Организационную и финансовую составляющую взял на себя Банк», — подчеркнул Виктор Томенко.

«Роскачество видит интерес потребителей к фермерской продукции. И фестиваль «СВОЁ» представил собой уникальную площадку для реализации таких продуктов. Участие Роскачества в таком масштабном мероприятии позволяет производителям и потребителям регионов быть уверенными в продукции, которую они производят и приобретают, увидеть её реальные качественные характеристики. Также не менее важно включать в городские мероприятия и образовательные функции, повышать потребительскую грамотность россиян», — рассказал Максим Протасов, руководитель Роскачества.

Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств. География фестиваля в 2019 году расширена: помимо Барнаула, он пройдет Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.