При поддержке Россельхозбанка запустят перерабатывающие предприятия

26 августа Председатель Правления РСХБ Борис ЛИСТОВ и врио Главы Республики Алтай, председатель Правительства Республики Алтай Олег ХОРОХОРДИН подписали Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий региона.

В ходе встречи Олег Хорохордин рассказал о краткосрочной программе развития Республики — «Сильный Алтай», и попросил главу Россельхозбанка оказать поддержку в ее реализации. По словам врио Главы Республики, в рамках данной программы АПК станет локомотивом экономики региона, а его жители оценят результаты уже в течение ближайших 2-3 лет.

«На прошлой неделе мы приняли программу развития Республики Алтай до 2024 года. Ведущая роль в документе отведена агропромышленному комплексу. На наш взгляд, именно развитие сельского хозяйства может быстро помочь Алтаю стать сильнее. Природа щедро наградила Горный Алтай своими ресурсами и трудолюбивыми людьми. Наша задача – работать так, чтобы эти дары использовались с максимальной эффективностью для населения. Так, например, Горный Алтай занимает лидирующие позиции по разведению лошадей и маралов, но эта уникальная продукция по большей части вывозится в живом весе, и основная прибыль идет переработчикам, расположенным в других регионах, а то и за пределами страны. А нужно, чтобы она оставалась в Республике и повышала уровень благосостояния ее жителей. И мы этого добьемся. Также важно формировать спрос на продукцию Горного Алтая, развивая региональный бренд на территории России и за рубежом. Эти направления мы видим как приоритетные и очень рассчитываем на поддержку Министерства сельского хозяйства и Россельхозбанка», — отметил Олег Хорохордин.

Борис Листов высоко оценил комплекс мероприятий, запланированный в рамках программы «Сильный Алтай», и подтвердил значимость глубокой переработки: «Программа полностью совпадает с видением Россельхозбанка по стратегическим направлениям развития АПК региона. Нужно повышать добавленную стоимость продукции, а значит, запускать перерабатывающие предприятия. Банк окажет Республике содействие в привлечении инвестиций, а также поделится имеющейся экспертизой».

Особое внимание глава РСХБ уделил необходимости поддержки фермерских хозяйств, заявив, что именно фермеры – настоящее богатство Алтая. В рамках первоочередных мер по реализации соглашения стороны достигли договоренности о проведении в 2020 году в Горно-Алтайске фестиваля фермерской еды СВОЁ. Крупное и масштабное мероприятие станет настоящим праздником и соберет в регионе более 50 000 посетителей.