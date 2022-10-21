При поддержке ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в Ленске обустроили спортивно-игровую площадку

Сегодня в Ленске на улице Первомайской торжественно открыли спортивно-игровую площадку для детей и взрослых. В рамках соглашения о сотрудничестве газовики выделили средства на приобретение элементов спортивного и игрового оборудования. Эта зона активности стала отличным дополнением сквера в этом районе.

В этом году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» отмечает 45-летие. В рамках юбилейных мероприятий в регионах присутствия появляются новые объекты социальной инфраструктуры. Так, помимо спортивно-игровой площадки в городе Ленске, ведется обустройство хоккейного корта в поселке Витим и детской игровой площадки в поселке Пеледуй.

Для ООО «Газпром добыча Ноябрьск» основными направлениями социальной политики были и остаются благотворительность и развитие социальных проектов. За более чем десятилетнюю историю сотрудничества с регионом объем социальных инвестиций компании в инфраструктуру Республики Саха составил свыше 200 миллионов рублей.