Обвал горной породы в Оймяконье! Погиб человек…

Сегодня, 6.08.2022 года в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на пульт дежурного полиции Оймяконского района поступил телефонный звонок от гражданина, который сообщил об обвале горной породы на участке «Якутская» Оймяконского района.

В ходе организованного взаимодействия установлено, что в результате обвала горной породы, погиб 1 человек и 1 человек пострадал. На золоторудное месторождение из п.Усть-Нера убыли сотрудники полиции, в готовности к вылету находится оперативная группа регионального управления, спасатели и авиация МЧС России. Информация уточняется, сообщает МЧС Якутии.