25.01.2022
02:12
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Происшествия

При ночном пожаре в Якутске спасены и эвакуированы люди

В Главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Якутская, 4 А.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кладовые на первом этаже в 1-ом подъезде. Благодаря оперативным действиям огнеборцев с места пожара спасено 5 человек из которых 1 ребенок и 13 эвакуировано, в том числе 3 детей. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливается.  В настоящее время пожар локализован, производится тушение. Задействовано свыше 60 человек и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется.

Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС (Я).
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