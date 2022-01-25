При ночном пожаре в Якутске спасены и эвакуированы люди

В Главное управление МЧС России по Республики (Саха) Якутия, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Якутская, 4 А.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кладовые на первом этаже в 1-ом подъезде. Благодаря оперативным действиям огнеборцев с места пожара спасено 5 человек из которых 1 ребенок и 13 эвакуировано, в том числе 3 детей. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливается. В настоящее время пожар локализован, производится тушение. Задействовано свыше 60 человек и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Информация уточняется.