При какой температуре объявляют актированный день для школьников Якутска

В целях обеспечения охраны здоровья и сохранности жизни детей в экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарно-гигиенических норм в дни сильных морозов Управлением образования Окружной администрации г. Якутска 13 ноября 2022 г. приказом №01/10-804 внесено изменение в Положение «Об организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в период отмены учебных занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим условиям и иным обстоятельствам».

Согласно приказу учебные занятия для школьников с 1 по 5 классы будут отменены при температуре -45°С, без ветра. При скорости ветра от 1 м/с, для учащихся этих классов учебные занятия будут отменены при температуре -44°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для учащихся 1-5 классов будут объявлены при -43°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -42°С.

С 1 по 8 классы занятия будут отменены при температуре -48°С в безветренную погоду. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в 1-8 классах будут отменены при температуре -47°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни для 1-8 классов наступят при -46°С, при скорости ветра от 3-5 м/с — при -45°С.

При температуре наружного воздуха без ветра -50°С учебные занятия будут отменены для всех школьников с 1 по 11 (12) классы. При скорости ветра от 1 м/с, учебные занятия в школах будут отменены при температуре -49°С. При скорости ветра от 2 м/с, актированные дни объявят при -48°С, при ветре от 3-5 м/с — при -47°С.

Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об актированном дне осуществляется через средства массовой информации: радиоканалы ГБУ РС (Я), ГТРК «Саха», официальный сайт Окружной администрации г. Якутска «Якутск.рф».

Время выхода информации об актированном дне согласовывается со средствами массовой информации и утверждается на текущий учебный год приказом Управления образования Окружной администрации г. Якутска.