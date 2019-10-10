При какой температуре можно укладывать асфальтовое покрытие?

Управление дорог города Якутска информирует о том, что согласно Методическим рекомендациям по устройству асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных погодных условиях ОДМ 218.3.102-2017 г., изданным распоряжением Федерального дорожного агентства от 6 сентября 2018 г., запрещается проводить дорожные работы при осадках более 5 мм. В настоящее время в городе Якутске уровень осадков установился в диапазоне 0,1-2 мм.

Согласно рекомендациям Федерального дорожного агентства, при температуре окружающего воздуха в интервале от +5 до –10 градусов Цельсия перед укладкой асфальтобетонных смесей подрядчик обязан подготовить основание дорожного полотна. Подготовка включает в себя очистку от снега и льда, просушку основания компрессорами и дополнительный прогрев специализированной дорожной техникой – терморазогревателями. Такие терморазогреватели предназначены для разогрева конструктивных слоев дорожной одежды до плюсовой температуры в условиях пониженной температуры окружающего воздуха.

«Разрешается укладка асфальтобетонного покрытия при выпадении осадков, уровень которых не превышает 5 мм. До конца октября, по предварительным данным, у нас нет превышения данного показателя. Мы ежедневно проводим мониторинг уровня осадков и сверяемся с несколькими источниками перед укладкой асфальтобетонных смесей», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства Константин Попов.

Отметим, что в этом году в городе Якутске впервые при строительстве дорог применяются лабораторные исследования состава асфальта на соответствие нормативам с участием АО «ЯкутПНИИС».

«После завершения работ по укладке покрытия АО «ЯкутПНИИС» выезжает непосредственно на объект и производит отбор проб (кернов). В лаборатории проводятся испытания, после этого мы получаем заключение о качестве дорожного покрытия. С участков, на которых в данное время завершаются работы, также будет произведен забор кернов», — прокомментировал Константин Попов.

Подрядчиками капитального ремонта дорог Автодорожного, Губинского, Сайсарского округов выступает ООО «Сахатрасстрой». В Гагаринском и Строительном округах ремонтные работы проводят ПАО СУ — 5 Дорисс. В Промышленном округе завершением переходящих работ занимается ООО «Альянс-2005».

Подрядчиком капитального ремонта улиц микрорайона Марха является ООО «МонтажСервис». Строительство моста через речки Мархинка и Северный ведет ООО КСК «Мосты Севера». В селе Пригородный мост через речку Шестаковка строит СК «Илин».

До 31 октября 2019 года, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в городе Якутске проводится ремонт дорог общей протяженностью 25,8 км.