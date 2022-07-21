При каких условиях проиндексируют пенсии работающим

Некоторые пожилые россияне для повышения выплат по старости прибегают к уловкам.

В Государственной думе рассказали, что на полную индексацию пенсии работающие пенсионеры могут рассчитывать только после увольнения с работы. Однако небольшое повышение выплат ждет и их с 1 августа 2022 года.

Как рассказали в Госдуме, небольшая индексация пенсий работающим пенсионерам производится каждый год с 1 августа. Повышение выплат происходит из-за увеличение количества пенсионных баллов и трудового стажа. Напомним, что за год работы пенсионеры могут получить не более трех пенсионных баллов.

Как отмечают эксперты, ряд россиян, чтобы получить полную индексацию пенсий идут на уловки и увольняются на время с работы. Потом они снова трудоустраиваются. Однако такая ситуация приводит к большой трудовой миграции.





