При движении задним ходом совершил наезд на ребенка

В Сунтарах совершен наезд на ребенка.

20 апреля в 15:12 дня в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району поступило сообщение о том, что на территории местной школы произошел наезд на школьницу.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что 20 апреля около 15 часов дня 58-летний водитель управляя автомобилем Тойота Дутро при движении задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на 9-летнюю девочку.



В результате происшествия школьница на карете скорой помощи была доставлена в хирургическое отделение ЦРБ Сунтарского района. После осмотра врачом был поставлен диагноз: ушиб коленного сустава справа, назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки было установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, C1E», имеет стаж вождения 39 лет. В течении года к административной ответственности по линии ГАИ привлекался 9 раз. В момент наезда водитель был трезв, был пристегнут ремнем безопасности.

По факту наезда на ребенка проводится проверка.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям проявлять особое внимание, особенно вблизи общеобразовательных учреждений и во дворовых территориях.

Водителям не стоит терять бдительности, ведь в любой момент может появиться ребенок-пешеход, который может быть не виден из-за припаркованных машин или других ограничивающих обзор объектов. Необходимо убедиться в безопасности, прежде, чем начинать движение, в том числе задним ходом, соблюдать скоростной режим.



Жизнь и здоровье юных участников дорожного движения находятся, прежде всего, в руках взрослых! Берегите детей, предупреждайте и пресекайте правонарушения несовершеннолетних. Соблюдайте Правила дорожного движения, показывая пример безопасного поведения! Предупреждайте детей о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, быть внимательными на дорогах, во дворовых территориях, где много транспортных средств.

Поэтому каждый раз, ребенку необходимо напоминать основные правила уличного движения, учить его ориентироваться, быть внимательным к проходящим мимо машинам, быть осторожным. И не только тогда, когда переходите дорогу по светофору, нужно объяснить ребенку, что во дворовой территории тоже есть дороги и это самое опасное место для игр.