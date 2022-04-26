Программа празднования Дня Республики Саха (Якутия)

7 апреля 1922 года постановлением Президиума ВЦИК РСФСР была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. С этого дня мы ведем отсчет нашей государственности. Данный праздник для нас еще один повод вспомнить историю, людей, много сделавших для развития родной Якутии. Это Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их товарищи. Они сумели решить важнейший вопрос, который определил всю дальнейшую судьбу нашей республики, вопрос государственности, ставший важнейшим инструментом для строительства новой жизни, о которой много веков мечтали народы Якутии.

ПРОГРАММА праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Саха (Якутия)

27 апреля (среда)

10.00 – 20.00 Книжная выставка «Моя Якутия: незыблемая связь времен, традиций и культуры» ко Дню Республики Саха (Якутия)

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 40, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

10.00 Презентация мультимедийной экспозиции «Путь Эллэя. Геокультурные образы», посвященной 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Место проведения: г. Якутск, ул. Ксенофонта Уткина, 5, музейный комплекс «Россия – моя история»

11.00 Торжественное открытие выездной выставки ценностей Государственного фонда РФ «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022»

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 12, зал картинной галереи Национального художественного музея

12.00 Возложение цветов к памятникам выдающимся государственным и политическим деятелям Якутии.

Место проведения: по отдельному перечню памятников

14.00 Праздничное шествие, посвященное Дню Республики Саха (Якутия)

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова (от площади Ленина до Комсомольской площади)

15.00 Всеобщий республиканский осуохай, посвященный 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь, во всех муниципальных образованиях и городских округах Республики Саха (Якутия)

16.00 Премьерный показ документального фильма «Пламенный Максим».

Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, 45, кинотеатр «Лена»

17.00 Сур осуохай.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь

18.00 Спектакль «От имени народа Саха» Софрон Данилов к 100-летию образования Якутской АССР.

Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 25, Театр юного зрителя

19.00 Праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Якутской АССР.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь

21.00 Праздничный фейерверк.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь

28 апреля (четверг)

18.00 Молодежный концерт-фестиваль, посвящённый 100-летию образования Якутской АССР.

Место проведения: г. Якутск, Комсомольская площадь

29 апреля (пятница)

15.00 Презентация книги «Они основали республику».

Место проведения: г. Якутск, проспект Ленина, д. 40, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия).

18.00 Театрализованное представление, посвященное 100-летию со дня образования Якутской АССР и 390-летию вхождения в состав России

Место проведения: г. Якутск, ул. Ойунского 26, ЦСП «Триумф».